Сайтът за сравнение на цените на храните foodprice.bg е вероятно ще от полза за анализатори, наблюдатели и журналисти, които искат да си направят някакви изводи. Това коментира в интервю за bTV Radio Богомил Николов, който е председател на Асоциация „Активни потребители“.

„За редовия потребител не виждам каква полза може да има, защото човек преди да отиде на пазара се интересува доколко може да сравнява конкретни цени в конкретни търговски обекти и то най-вече при избрани марки. Потребителят се интересува, ако има някаква марка, на която той симпатизира и харесва качеството на даден продукт, всеки потребител би искал да знае какви са цените при дадени търговци. Но това на практика е непостижимо. Ако ние днес искаме да сравним прясното мляко в 5-6 магазина, трябва да си вземем отпуска, за да обикаляме от магазин на магазин. И според мен очакванията на потребителите са в тази посока, да има инструмент, който да им позволява да се информират с 2-3 клика и така да спестяват пари от покупки. А и не само да спестяват – те ще влияят на пазара, защото ако всички знаят, че днес млякото е по-евтино с 20 стотинки при търговеца Х, търговецът У ще трябва също на следващия ден да понамали малко цените, защото хората ще отидат при първия търговец“, посочи Богомил Николов.

В предаването „Важното, казано на глас“ сравнихме цените, посочени на сайта на произволно избрана стока прясно мляко 1 литър 3, 2 – 3,8% масленост. В София средно цената е 3 лева и 84 стотинки , в България средно – 3,55лв., при изкупна цена на млякото – 1, 07 лв. В Германия цената е 2,52 лв., във Франция - 2,68 лв.

„Като потребител не мога да направя никакъв извод от тези данни, защото няма как да хвана самолета и да отида в Германия, за да си купя мляко. Като гражданин – по-скоро се възпитава и насажда негативизъм, защото кара хората да се чувстват зле. На никой не му харесват такива сравнения. Но по-скоро ако трябва като експерт да разсъждавам, бих казал, че тези цени реално и обективно отразяват над 30 годишна сбъркана политика както в земеделието, така и в целия сектор храни с преработвателната промишленост. Защото ако трябва да сравним да кажем ДДС-то на този литър мляко, ще видите, че в Германия то ще бъде по-малко, защото България остана може би единствената държава в целия ЕС, която има 20 % ДДС за храни, и също така немските фермери и животновъди най-вероятно получават тройна или четворна субсидия, която им позволява да поддържат по-ниски цени. Ние от един или 2 месеца заговорихме за темата, а тя е 30 годишна. И досега аз съм чул единствено камъни в градините на търговските вериги, сякаш веригите могат да произведат стоки и да напълнят пазара. Големият проблем с цените идва от недостатъчното производство, а не от тези, които смятаме за спекуланти“, коментира Богомил Николов.

По отношение на действията на Комисията за защита на конкуренцията, Богомил Николов посочи, че са доста закъснели: „Те излязоха в публичното пространство през последните няколко седмици, цареше тишина около тяхната дейност и се изненадахме, че те изведнъж кампанийно са започнали да проверяват разни неща. Смятам, че тяхната дейност и резултати трябва да бъдат не само когато има 2 месеца обществен дебат, а постоянно и по всички теми. Известна вина носят и конкурентите в България, защото те не сезират тази комисия. Всички антимонополни органи по света са ефективни, доколкото конкурентите ги снабдяват с информация за незаконни практики на техни конкуренти, това също е важно“.

Цялото интервю с председателя на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.