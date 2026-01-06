“Закръгляванията на цените са нещо неизбежно. Нека да не си правим илюзии.” Това каза в ефира на bTV Radio Богомил Николов от Асоциация “Потребители”. Въпросът е, че тези закръглявания не трябва да имат спекулативен характер и спекулативен вид. Ще дам един простичък пример. Една баничка до нашия офис струваше три лева, което в евро прави едно и петдесет и три. Сега най-логичното закръгляне води към едно и петдесет евро, тоест новата цена да бъде едно и петдесет. Защото, ако търговците запазят такива неудобни цени, нали разбирате, ще бъде трудно за всички – и за нас, потребителите, и за тях. И затова аз знам отсега, че ще има умни търговци и не толкова умни търговци. Умните ще закръгляват с малко надолу, защото просто така курсът на лева спрямо еврото води към леко закръгляване надолу. А ще има и други търговци, които ще се опитат да закръглят с повече нагоре, и те би трябвало да загубят клиенти. Поне такава е пазарната логика. Разбира се, ние, потребителите, нямаме навика да се оплакваме от хубавото. И ако баничарят закръгли баничката на едно и петдесет, няма да го видим по телевизията на следващия ден да бъде похвален, а по-скоро обратното. Най-вероятно ще бъдат показвани отрицателните примери, но това също е вид обществена реакция, която се надявам да доведе в крайна сметка до по-нормални ситуации. Но не виждам как можем да избягаме от закръгленията. Ще има такива, и нека да не си правим илюзии. Все пак, потребителите, ако смятат, че тези закръгления имат необоснован характер или необоснована стойност, нека да сезират Комисията за защита на потребителите – съответно законът е предвидил санкции.”, допълни той. Цялото интервю с Богомил Николов чуйте в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.