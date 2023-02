Като малко позакъсняла определи реакцията на служебното правителство изпълнителният директор на асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов. По повод мерките, които предстои да бъдат взети срещу повишаването на цените на храните и механизмите за наблюдение, Николов коментира: „Иначе поздравления, че правителството обръща внимание на този проблем, въпреки че той беше много по-остър преди 6 месеца. Малко закъсняла реакция, но все пак. Големият темп на инфлацията беше преди половин година, сега са налице условия тя да се забавя и да утихне.“

„Ние сме изненадани, че правителството се взира в маржовете на търговците. Работата на държавата в една свободна пазарна икономика е да пази честната конкуренция. Тоест ако има по веригата някакви злоупотреби с доминиращо положение, монополи или пък картелни уговорки между търговците, те да бъдат разследвани, преследвани и пресичани. От там нататък държавата ще си свърши работата. Историята много пъти е показвала, че всякакви държави, които са се опитвали да регулират кой колко да печели нормативно, чрез въвеждане на различни условия, пределни цени и какво ли не, в крайна сметка са катастрофирали. Последният пример е Унгария, много пресен, която се опита да въведе подобна регулация на цените, в резултат на което изчезнаха горивата, унгарците тръгнаха по съседните държави да зареждат, инфлацията там е по-голяма и от България, така че аз не съм голям оптимист, че това е правилният метод.“, допълни още Богомил Николов.

Цялото интервю пред bTV Radio на Богомил Николов можете да чуете на звуковия файл.