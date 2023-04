Няма да се стигне до повишаване на цените, след забраната за внос на украинско зърно, смята изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов. Според него лобито на зърнопроизводителите иска правителството да му плати за неговите собствени грешки и за това, че не може да продаде зърното на желаната цена.

„Този въпрос има конкретен отговор и принципен отговор. Принципният отговор би трябвало да звучи така – всяка забрана на внос, при недостатъчно производство ще доведе до нарастване на крайните цени за потребителите. В конкретния случай се оказа, че според крайната статистика е влязло много малко украинско зърно, което по никакъв начин не би могло да е допринесло за пазарната ситуация. А ситуацията е такава, че имате едни зърнопроизводители, които през изминалата година са залагали на това, че ще има криза и цените ще растат нагоре, не са си реализирали продукцията, и сега, когато цените на борсите спаднаха навсякъде по света, те не знаят как да си продадат продукцията на загуба и искат помощ от правителството и дори от Брюксел, заради това, че те всъщност не са си взели верните бизнес решения тогава, когато е трябвало. Това е една много опасна логика, защото по същия начин всеки един некадърник в неговата си сфера и в неговия си бизнес, ако тръгне да губи пари, държавата трябва да ходи да му се притича на помощ. Само че за съжаление на тези, които биха искали да ползват такива помощи от държавата, не всеки има комбайни да може да отиде и да блокира някоя магистрала или някой мост, и по този начин да извива ръце на държавата си.

Лобито на производителите, след като е взело неудачните бизнес решения иска сега правителството да му плати за неговите собствени грешки. Това е основната причина, не виждам нещо друго. Те просто не са могли да си продадат зърното на желаните от тях цени, само че такъв е пазарът. Той затова е пазар, защото цените са това ,което се постига. Ако имаше по-лоша криза, те нямаше да се оплакват от по-високите кризисни цени, а щяхме да страдаме ние, потребителите. Не, че сега не страдаме заради инфлацията. Това е парадоксът – пълни хамбари със зърно, а цените на крайните продукти постоянно нарастват“, коментира Богомил Николов.

Цялото интервю пред bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.