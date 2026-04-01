„Изключително важно е в следващия парламент да има лява партия, като очевидно това ще бъде Българска социалистическа партия.“ Това каза в ефира на bTV Radio водачът на видинската кандидат-депутатска листа на БСП–Обединена левица Боян Балев.

„Ние сме единствената партия, която предлага ясно изразена социална политика и има специфичен фокус върху доходите на българските граждани – пенсии и заплати. Това е фундаменталната разлика между лявото и дясното. Лявата политика поставя акцент върху доходите на хората, докато дясната дава приоритет на печалбите на бизнеса“, обясни той.

По думите му десните формации виждат развитието на икономиката чрез натрупване на печалби от бизнеса и последващи инвестиции. „Те разчитат, че чрез реинвестиране тези средства ще доведат до общ икономически растеж. Именно тук е основното ни различие“, подчерта Балев.

„Смятам, че Българска социалистическа партия ще продължи да се утвърждава като основен представител на работещите хора в България – тези близо три милиона българи, които са наети по трудов договор“, допълни той.