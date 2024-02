„Има фактология и материал за сериозно разследване на корупционни влияния и практики в съдебната система в България, което означава, че ако нямаш пари, няма справедливост.“ Това според директора на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев се вижда съвсем категорично в разследването, направено през 2021г., със записани разговори, документи и интервюта за перипетиите, свързани с правосъдието, през които преминават бизнесменът Веселин Денков и неговата партньорка Ивайла Бакалова. Станкушев обясни пред bTV Radio каква е била ролята на убития снощи Мартин Божанов, с прякор Нотариуса.

„Това, до което тогава успяхме да се доберем показва недвусмислено и категорично, че това е една много важна фигура, която може да реши практически по собствените му твърдения всякакви проблеми на който и да е субект, който има някаква колизия или неприятности с прокуратурата или специализирания съд. Тук интересното в това разследване, което беше в 3 части, в случая говорим за първата част – историята на Веселин Денков е, че той предлага срещу определена сума, но не по-малко от 100 хиляди евро, на Ивайла Бакалова – жената до Веселин Денков, да издейства да подменят мярката му за задържане под стража, повече от 9 месеца Денков беше в затвора, с домашен арест. Покрай цялото това нещо ние открихме, че той действително не се изхвърля, както се казва на жаргон, а че има реални такива възможности, което по-късно произлезе и от някои други казуси, около които се опитахме да намерим допълнителна информация. Как става това нещо – той е посредник и координатор между хора, които имат проблеми с прокуратура или специализирания съд, под формата на помощ, съвсем добронамерено, но с много сериозно заплащане наистина успява да подмени мерките и дори да подмени присъди, което практически не означава ни повече, ни по-малко ,че една значителна част от правосъдната система в България – и прокуратура, и съд, са били на разположение на покойния за съжаление Мартин Божанов и са изпълнявали срещу сериозно заплащане – ние никога няма да разберем кой колко е вземал точно, неговата воля и по този начин машината, добре смазана, е вървяла много дълго време. Нашите предположения са, че това нещо е продължавало десетилетие може би, може и повече“, посочи Бойко Станкушев.

„Без съгласието, добрата воля, съдействието на най-високите етажи на прокуратурата и съдебната система, това не може да се случи. Още повече, че от юни, когато ние излъчихме първия филм – за историята на Веселин Денков и специализираното правосъдие от цикъла „Списък за бърз контрол“ са минали 2 години и повече от половина. Много медии отразиха тези разследвания, така че няма как ръководителите на прокуратурата, на специализирания съд тогава, няма как да не са били много добре информирани, че това се случва. Но какво последва – нищо не последва.“, каза още директорът на АКФ.

Бойко Станкушев коментира и казаното днес от Бойко Рашков, че Божанов е „свързан със среди и в прокуратурата, и в магистратурата, и в съда, и сега го отстраниха, защото се уплашиха, че ще разкрие факти за връзките му с такива среди“. Според директора на Антикорупционния фонд, една от двете възможни хипотези за покушението е именно Божанов да не разкрие тези връзки. Другата хипотеза е свързана с отмъщение на хора, които са били ограбени и ощетени от имотни измами: „Като за такива примери на незаконно присвоени имоти от обкръжението на Мартин Божанов и очевидно един от най-близките му сподвижници – адвокатът Емил Писков, който е бивш служител на ГДБОП и на ДАНС, според наши източници може би достигат 200 и нагоре имота незаконно присвоени. Тоест може да е и това, но ние няма как да знаем повече. Само знаем, че човека го няма. Ако правосъдието в България работеше, щеше да е жив и здрав, да е заключен и да дава показания, но както виждаме, по един много добре познат мафиотски маниер, с неговото физическо унищожение потъват за съжаление завинаги огромна част от тайните на български прокурори, съдии, служители в специализираните служби на МВР, на ДАНС и т.н.“

Разследването на Антикорупционния фонд е направено от Николай Стайков, а правен консултант на проекта е старши правният експерт на АКФ и бивш прокурор Андрей Янкулов.

