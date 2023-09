Във всеки случай има проблем със службите за сигурност. Това коментира пред bTV Radio директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев по повод скандала с Руската църква в София и защо дейността на архимандрит Васиан не е прихваната по-рано от службите.

„Причините могат да бъдат само 2 – или че не са знаели, не са имали оперативна информация и доказателства, или че някои са знаели, тези, които са в този ресор в ДАНС, но не са предприели необходимите действия за това, тоест вероятно са затаили тази информация. И от момента, в който специалните служби в Северна Македония направиха това съобщение, вероятно по информация, получена от партньорски служби на Северна Македония, които впрочем са същите партньорски служби, с които работи и ДАНС, и вече не е имало как това нещо, ако разбира се е било известно, повече да се укрива. Жалко е, защото нашите служби би трябвало да бъдат много по-развити, по-зрели, по-ефективни от тези на една съвсем отскоро съществуваща държава, каквато е Северна Македония, предполагам, че и бюджетите на нашите служби са много по-големи, ние данъкоплатците късаме от залъка си, за да съществуват те и да осигуряват спокойствие, сигурност и стабилност в Република България, но за съжаление във всеки един случай има проблем в нашите служби и в този смисъл, без да бъда експерт разбира се, съм солидарен с всички политически и обществени фигури, които се изказаха за оставка на шефа на ДАНС. Тази оставка няма да реши напълно нещата, но ще бъде началото на един от поредните процеси за обновление и реформиране на сектора Сигурност в България, част от който е и контраразузнаването“, коментира Бойко Станкушев.

