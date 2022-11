Депутатът от левицата Борислав Гуцанов заяви в интервю за bTV Radio, че вътрешният министър Иван Демерджиев е трябвало да подаде оставка още след инцидента на границата, при който беше убит полицай.

„Г-н министърът на вътрешните работи Демерджиев прекалява в изказванията си, защото неговата оставка беше поискана от ПГ на БСП за България още предната седмица. Лично аз го направих от трибуната на Народното събрание. Така че – такава оставка вече му е поискана при поредния инцидент, който се случи, защото тогава в продължение на повече от 2 часа той всичко обясняваше от трибуната, всички бяха виновни, включително и Народното събрание за законодателството, което не е така, включително и с новите предложения, които са още по-драстични. И старите не са лоши. И недоимъкът в МВР, и всичко чухме от него. Не чухме каква е неговата отговорност. Може и да е морална, но той беше длъжен да си подаде оставката след това, което се случи на границата“, заяви Борислав Гуцанов.

Според депутата от БСП, при всички положения законодателни промени ще помогнат за решаване на проблемите, независимо от това, че на този етап има закони, които в никакъв случай не са лоши. Той припомни също, че още преди седмици БСП са предложили още по-драстични мерки.

Цялото интервю на водещата Надежда Василева с Борислав Гуцанов за инцидентите с мигранти, за преговорите за кабинет и промените в Изборния кодекс, можете да чуете в прикачения файл.