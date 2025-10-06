"Ранното оповестяване и някои от превантивните мерки можеха да направят това бедствие само с материални щети, но без човешки жертви. Това е категорично и тук стоят много въпроси - защо системата BG Alert се задейства след настъпване на събитията, така беше и за Царево. Защо няма мерки, които да се вземат предвид, че това е рисков район и той е оповестен като такъв в картата за рисковете от наводненията, посочен е с висок риск. Защо на тези места са допуснати подобни закононарушения с изграждане на инфраструктура и унищожаване на речното легло и речното корито." Това каза пред bTV Radio Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите, за наводнението край морето, отнело 4 човешки живота.

На въпрос как става възможно строителство на такива терени, Сандов отговори :"С прескачане на закона, вероятно с подкупи, корупция, затваряне на очи и липса на адекватен контрол от страна на държавните институции и най-вече местните власти, които са допуснали изграждането на това място, така че няма друго обяснение, това не може да е просто грешка. Не може да е грешка, защото има положени подписи от длъжностни лица - главен архитект на общината, различни ведомства на местната власт, устройствено планиране, и също така държавни институции вероятно, които са свързани със строителния контрол и Регионалната инспекция по околната среда и водите, които би трявало да ангажират и Басейнова дирекция, тъй като се намира в речно легло и попада в рисковия район за наводнения."

"Там, където вече има изградени такива сгради, трябва да бъдат разрушавани. Трябва да е ясно на всеки, че ако строи там, където е невъзможно и забранено, той трябва да разруши това нещо, преди да е продал апартаментите и избягал чрез офшорката си.", коментира Сандов за мерките, които трябва да бъдат предприети за подобни строежи, какъвто е и проектът за комплекс на рисково място в Царево.

Цялото интервю с Борислав Сандов можете да чуете на следващия звуков файл.