“Наесен може да се появи някакъв нов месия, който хората, които не са гласували сега да изберат. Макар, че не изглежда много вероятно за няколко месеца това да се осъществи” Това каза в ефира на bTV Radio бившият председател на НС доц. Борислав Великов. “Има риск за държавата. Много неща изостават, нашите политици би трябвало да го осъзнават. Да не говорим за Плана за възстановяване и устойчивост, който почти потъна и парите, които ни се полагаха от ЕС, няма да ги получим. Има много важни задачи - с еврозоната, Шенген. Нима ще оставим всичко това да отече, просто заради егото на тези, които сме избрали - бих очаквал по-голяма отговорност”, допълни той.

