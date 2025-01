“Трудно е да се каже какви са шансовете за пълен мандат на новия кабинет, но смятам че поне една година е един възможен политически хоризонт, в който да се свършат полезни за страната неща” Това каза в ефира на bTV Radio бившият председател на Народното събрание доц. Борислав Великов. “Като например влизането в Еврозоната, бюджетът за 2025-та година, наваксването с Плана за възстановяване и устойчивост. Липсата на редовно правителство обезсърчава и намалява хъса на втория и третия ешелон, на администрацията да работи активно”, добави той. Цялото интервю с доц. Борислав Великов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.

