“Вчера вечерта всички мостове между ГЕРБ и ПП-ДБ изглеждаха разрушени. Ултиматумите бяха прекалено силни, различията - прекалено големи и въпреки всички очаквания от последните дни в навечерието на връчването на мандата да се стигне до по-висока степен на съгласие, вчера като че ли последва нов разрив, който остана зад очите на публиката” Това каза в ефира на bTV Radio социологът от “Алфа Рисърч” Боряна Димитрова. “Днес имаме нови индикации, че може би правителство ще бъде съставено. Вече въпросът не е просто дали ще имаме правителство, а все по-малко вероятно изглежда това правителство дори и да бъде съставено, да не бъде стабилно. На фона на всичко, което видяхме все по-малка остава вероятността да имаме едно единно правителство, което да действа като единен институционален субект и което да може да преведе страната през следващите много важни месеци”, допълни тя.

