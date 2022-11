Все още изглежда много по-голяма вероятността за предсрочни избори, отколкото за съставяне на кабинет. Това заяви в интервю за Btv радио социологът от „Алфа рисърч“ Боряна Димитрова, в навечерието на утрешната среща между ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната.

„Ако сме в една къща от карти, все още сме в етапа на разиграване на картите – не е ясна посоката, в която ще се поеме – нови избори или кабинет. Все още е много трудна прогнозата за съставяне на кабинет. Моето мнение е, че все още сме във фаза – много по-голяма вероятност за предсрочни избори, отколкото за съставянето на кабинет. Третият мандат към момента изглежда като най-реалистичната възможност. Очевидно е, че с първият мандат кабинет няма да бъде съставен, заради червените линии, за които многократно беше говорено. С втория мандат ще бъде като огледално действие на първия. И към третия мандат са вперени погледите за евентуално решаване на политическата драма. Дали обаче това, което изглежда единствено възможното, ще се окаже наистина реалистично, все още можем да сме скептици. Поне 3 условия ми се струва, че трябва да са налице, за да се случи кабинет с третия мандат. На първо място – партии, които доскоро са заявявали червени линии помежду си, трябва да ги прескочат. Тук имам предвид обикновената математика. Партиите, които до момента имаха сходни, близки позиции, партиите от статуквото, ГЕРБ, ДПС, включително и Български възход, ако приемем, че имаха общи позиции по дадени въпроси, гласовете на тези 3 партии не стигат за излъчване на кабинет с третия мандат. Тогава идва въпросът да се присъедини към тези 3 партии някоя от партиите ,които до момента заявяваха червени линии – дали ще бъде БСП, дали Демократична България, дали Продължаваме промяната, но такива червени линии трябва да бъдат прескочени. Това е първото условие и първата голяма неизвестност по какъв начин ще бъде решен този ребус. Ние видяхме, че при гласуването за председател на парламента Вежди Рашидов, БСП прескочи една такава червена линия. Оттук идват хипотезите, че е възможно отново БСП да гласува в полза на такъв кабинет и тогава да се състави. Дали обаче това ще важи и за съставяне на кабинет, а не само за вота за председател на парламента е много по-голяма неизвестността и много по-големи са залозите, за да сме сигурни, че такъв вариант ще се случи. Втората голяма неизвестност пред третия мандат е разбира се на кого ще бъде връчен. Очевидно е, че към БСП вече заявиха нежелание с неин мандат да участват в правителство – както Продължаваме промяната, така и Демократична България, така и ГЕРБ. С Демократична България също има въпросителни от страна на Продължаваме промяната, но и доста сериозни несъгласия от страна на БСП. Остава най-малкото общо кратно – така да го наречем, Български възход, но това е най-малката парламентарна група, доста неясна по своя състав и бъдещо парламентарно поведение, така че кой ще бъде мандатоносителят е важен въпрос. Третият важен ракурс, това е кои ще са онези политики, които да дадат шанс за съставяне на правителство. Да, третият мандат изглежда засега като единствено възможният, но от това, че е единствено възможният не означава непременно, че той ще се реализира. Много още проблеми би трябвало да бъдат преодолени.“, посочи Боряна Димитрова.

Социологът от „Алфа рисърч“ отбеляза важната роля на президентската институция в случая. „Макар и по Конституция тя да не е водеща във формирането на редовно правителство, а ролята на президента е ограничена само до служебните правителства, но именно поради факта, че негови правителства управляват все по-дълго и с все по-широк обсег на действие, струва ми се, че при този трети мандат ролята на президента ще бъде много ключова - както за формулата, така и за конкретните лица, които ще влязат в това правителство. Румен Радев, когато преди година се правеха паралели с ролята на Георги Първанов преди години във формирането на Тройната коалиция през 2005г., Радев винаги казваше – не, аз няма да акуширам на правителство, аз съм само посредник. Струва ми се, че в това правителство, ако бъде създадено, ще видим ролята на Румен Радев като много по-активен участник в съставянето на правителството“, смята Боряна Димитрова. Според нея след консултациите е логично президентът да се съобрази и да връчи третия мандат на тази партия, която има най-големи шансове да състави кабинет. „Това би било разумно и политически логично поведение“, смята Боряна Димитрова.

По отношение на хипотезата за правителство на малцинството, Боряна Димитрова заяви, че ако се говори абстрактно, са възможни много варианти. „В конкретната ситуация с наслагващи се и галопиращи кризи и много остри противоречия между отделните политически сили, това не би бил работещ вариант. Това би сформирало едно изключително неустойчиво правителство. Това ще бъде ситуация, в която политическата криза в страната, въпреки, че формално би била решена с правителство на малцинството, де факто ще ескалира с взаимните подозрения между всяка една от политическите сили, които участват в едно или друго плаващо мнозинство. В друга ситуация, в която няма толкова остри кризи и драматични противоречия между партиите, това вероятно би бил работещ вариант, но не го смятам за работещ в сегашната политическа ситуация“, каза още тя.

Според Боряна Димитрова, през този един месец след изборите сме били свидетели на толкова разграничителни линии, че е трудно да се прецени дали партиите имат искрено желание за кабинет или искат предсрочни избори. Според нея обаче, политиците си дават ясна сметка, че мнозинството от избирателите иска правителство и се опитват да демонстрират действия, за да се оправдаят, че не са виновни, в случай на нови предсрочни избори. Положителното е, че е направена крачка за стопяване на ледовете – партиите да могат да разговарят помежду си,посочи още тя.

