“В момента всяко едно коалиционно напрежение, правителствено решение са геополитика. Нищо в момента не може да бъде анализирано ако не си даваме сметка къде се намира Европа, къде се намира светът” Това каза в ефира на bTV Radio социологът от “Алфа Рисърч” Боряна Димитрова. “Водят се някакви малки, конюнктурни битки, а големите решения, които България трябва да вземе остават или заметени под килима, или на заден план или нарочно не се поставят в центъра на вниманието. Това правителство, въпреки конюнктурните скандали ще го бъде поне в следващите 6 до 7 месеца. Единият хоризонт е Еврозоната, другият хоризонт е какво ще се случи в Европа и в преговорите, които се водят между Русия, Украйна, САЩ. Всички останали измествания - какво бил казал единият, какво бил казал другият, докъде ще водят тези напрежения - те само замъгляват същинската картина, която си струва да следим ние като български граждани”, допълни тя.

