“Ако скандалите в “Продължаваме промяната” вървят към затихване могат да се търсят различни опции за политическа реабилитация, за енергия отдолу, която да бъде катализирана.” Това каза в ефира на bTV Radio Боряна Димитрова от “Алфа Рисърч”. “Ако, обаче видим кула от карти, която в страната да последват и други оставки и изобличения за практики по места, това би било една доста различна политическа обстановка. Доста е трудно на този етап преди да е затихнала ситуацията, включително и вътрешната оценка на “Продължаваме промяната” и вътрешните промени - преди те да са факт е много трудно да се говори. Убедена съм, че дори и самия Кирил Петков или хора около него не биха могли на този етап да имат ясен план какво правят, защото в много голяма степен зависи от това как ще се развие ситуацията. Реакцията на “Демократична България” спрямо ситуацията с “Продължаваме промяната” е разумна. Това е една партия, която все пак е по-улегнала. В настоящата ситуация те нямат много полезни ходове.”, допълни тя.

Цялото интервю с Боряна Димитрова чуйте в прикачения звуков файл.