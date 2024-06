“Разпределението на електоралните резултати и нарасналата роля на ДПС, а Борисов не веднъж е заявявал, и днес заяви, че няма да управлява само с ДПС, тази сложна политическа конфигурация кара Борисов да се опитва да търси една по-широка формула, в която отговорността да не се носи единствено и само от ГЕРБ.” Това каза в ефира на bTV Radio социологът от „Алфа рисърч“ Боряна Димитрова по повод предложението на Бойко Борисов за преговори за експертен кабинет, в който ГЕРБ да излъчи премиер и министри на външните работи и на отбраната.

„Очакванията на ГЕРБ се сблъскаха с реалността и с вота на избирателите. Ако мога да разшифровам това кратко изречение за сблъсъка с реалността, което често се случва в политиката и политиците трудно го преживяват, вече са показали. Днес и аз слушах изказването на г-н Борисов, личеше си, че той трудно преживява това разминаване. Нека да видим къде са разминаванията. Да, социологическите проучвания с известни малки колебания посочиха една убедителна победа на ГЕРБ с около 10% преднина, която всъщност се и случи. Оттам нататък се знаеше предварително, че между второ, трето и четвърто място ще има приблизително равенство, един може да излезе с крачка напред, друг назад и така. Това беше картината, която и към момента я виждаме, че се реализира. Къде обаче е онзи сблъсък с реалността, който кара г-н Борисов да преосмисли тази първоначална позиция - първо изключително ниската избирателна активност, и във връзка с това намалелият брой избиратели и гласове в урната за ГЕРБ. Загуба от приблизително 140-150 000 гласа не е нещо, което Борисов подценява и може да подцени. Това означава, че няма онзи очакван кредит на доверие, който имаше предварително като очаквания и с който можеше да претендира за силен политически кабинет. На второ място бих посочила високата степен на протестен вот, на наказателен вот, който можем да разчетем по 2 линии – първата линия е въздържане на не малка част от избирателите да отидат до урните. Докато течеше гръмовният сблъсък между ГЕРБ и ПП-ДБ кой е по-виновен, кой е упражнил по-голяма степен на насилие върху другия, за да упражнява цялата власт, кой е в основата на разтурването на ротацията и т.н., докато двете партии смятаха, че ще вдигнат наказателния вот една срещу друга, оказа се, че избирателите вдигат червен картон на практика и на двете основни партии. Не само чрез негласуване, но и съсредоточаването на много голям брой гласове върху антисистемни партии. В последното изследване това коментирахме, че битката като че ли се е пренесла по периферията на политическото поле и там видяхме не малко антисистемни партии, една от която Величие успя да прескочи 4% бариера. Тези процеси съвсем не мога да бъдат оставени незабелязани от политическия елит. Тече нов процес на преструктуриране на политическото пространство на едни гневни неграмотни избиратели, които не са съгласни да участват единствено и само в политическата битка, която беше излязла на преден план. От тук смятам, че доста спешно след изборите, макар че 4 дни мълчание не е толкова спешен порядък, но с преосмисляне на конкретните резултати, на силно нарасналата роля на ДПС в условията на ниска избирателна активност, на практика те и ИТН са единствените, които не губят избиратели, Борисов вече предлага друга формула. Дава си сметката, че политически ГЕРБ няма основанието да претендира за силен политически кабинет, защото не е получил онази степен на доверие, на която са разчитали преди изборите. В тази ситуация кабинетът вече трябва да бъде представен, да бъде лансиран под друга формула. Под формулата на експертно правителство, в която да не търпи отговорност само ГЕРБ, който рискува да съсредоточи върху себе си не малка степен на неудовлетвореност, ако практикува властта с по-ясна политическа отговорност.“, каза още Боряна Димитрова.

