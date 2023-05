“Прави впечатление, че в няколкото случаи, в които България беше на прага да реши правителствената криза, веднага се случва нещо, което разклаща тази ситуация и отново се връщаме в изходна позиция - без парламент, без правителство и с изключително увеличаваща се тежест на президента” Това каза в ефира на bTV Radio социологът от “Алфа Рисърч” Боряна Димитрова. “Това значително променя баланса между властите. Без да се взираме само в прокурорската сага или в даването на мандатите, не можем да не видим връзката между тези процеси и да не отчетем, че има интереси, които биха искали България да продължи да бъде в този хаос, в това политическо безвремие и безвластие. Дали ще имаме правителство с втория или с третия мандат зависи единствено и само от това как ще продължат да се движат подземните пластове от земетръса, който беше предизвикан. В момента наблюдаваме институционален разпад”, коментира още тя.

Цялото интервю с Боряна Димитрова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.