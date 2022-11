Депутатът от Демократична България Божидар Божанов отхвърли спекулациите, че неговата формация ще загуби от връщането на хартиения вот.

„За съжаление се правят и такива спекулации, включително от членове на ЦИК от квотата на ГЕРБ, че ако се въведял хартиеният вот в секциите над 300 избиратели, ДБ ще загуби над 1 процент. Няма никакво основание да се смята това нещо. Ние нямаме притеснения за нашия резултат от връщането на една или друга технология. Имаме притеснения гласът на всеки избирател да бъде отчетен вярно, което заради човешки грешки най-често, а пък има и индикации за манипулации в някои секционни комисии. Затова ние искаме машината да прави това, в което е най-добра – да смята. Хората трябва да обезпечат останалата част от процеса“, заяви Божанов пред bTV Radio.

За отношенията с БСП и дали е затворена вратата за преговори с левицата, заради разногласията по Изборния кодекс, Божанов коментира: „Нашата теза е – ние предлагаме кабинет на малцинството на ПП и ДБ, вървим към предлагане на такъв кабинет. Не сме казвали, че БСП би участвала. В този смисъл – не мисля, че някаква врата е била отворена, че да я затваряме. А относно подкрепата – БСП ще трябва да прецени тези приоритети, които сме изброили – включително Шенген и еврозоната са достатъчни те да дадат подкрепа.“

Божидар Божанов посочи, че посланието на ДБ е било да не се обсъждат неща, които не са важни за парламента като Изборния кодекс, а да се премине към важните задачи. „Именно – сформиране на правителство. Явно приоритетът на текущото тематично мнозинство е да мине изборният кодекс, но смятаме, че най-малкото веднага след това трябва да се мине към важните теми, които вчера изредихме – социалният пакет, тежестта на бизнеса да бъде намалена, конституционната реформа, която е важна за нас и т.н. така че – предстоят разговори по темата.“, заяви още депутатът от Демократична България.

„Когато измененията се приемат на тъмно, до 8 часа сутринта, когато между първо и второ четене се правят предложения, които нямат нищо общо с доклада на първо четене, това не буди доверие в обществото, че нещата се правят както трябва и в техен интерес. Ние затова предложихме, за да успокоим топката, да си отговорим на някои технически въпроси, на които в момента няма отговор и се спекулира, включително и от трибуната – да създадем една комисия, която колкото време да работи е въпрос на дебат, дали един месец, дали да делим работата на приоритетни и малко по-неприоритетни задачи, например малко по-неприоритетно би било предложението на ДПС за оптични скенери. И според тях то не може да бъде въведено веднага, но да видим какви модели скенери има, те какви възможности имат, имаме ли същите притеснения там – за изходен код, за машинен протокол и т.н. И всъщност този дебат да бъде структуриран, а не в 6 часа сутринта да се обсъждат оптични скенери в правна комисия, а след това в пленарна зала да се замерваме с някакви разпечатки“, допълни още Божидар Божанов.

