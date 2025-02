„Действията на управляващите и тяхната комуникация особено е доста хаотична, и ако не объркване, то внася притеснение. Например когато говориш за огромна дупка в бюджета, това съобщение стига до Брюксел, където пък трябва да се произнесат дали отговаряме на критериите за еврозоната. И затова една от причините може би за тяхната резервираност е това, че тук се говори за огромна дупка. Ние смятаме, че такава дупка няма и днес може би обърнахте внимание, че заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, която беше служебен министър, е освободена от поста. Сега дали тя се връща като директор на дирекция е отделен въпрос, но да не би ГЕРБ да са осъзнали, че дупка от 18 милиарда няма, тъй като тази дупка беше на база на бюджета на служебния кабинет и там видяхме доста повишение на разходите за персонал, извън тези в МВР, които са по закон, разходи за издръжка, капиталови разходи. Тази дупка беше изкуствено създадена, включително с помощта на служебния кабинет, и може би освобождаването на Людмила Петкова е свързано с осъзнаване, че такава дупка няма.“ Това каза в ефира на bTV Radio Божидар Божанов, заместник-председател на Парламентарната група на Продължаваме промяната-Демократична България и бивш министър на електронното управление.

По отношение на заявката на премиера Росен Желязков след Съвета за съвместно управление, че няма да има отстъпка за ресторантьорите и връщане на ДДС на 9%, Божанов коментира:

„МС явно няма да внесе промени в Закона за ДДС, така че да бъде намалено ДДС, което се върна на 20% от 1 януари. Това, което обаче Борисов каза е, че между първо и второ четене в парламента вече ГЕРБ ще предложи 9 процента, а подкрепа за такова предложение са декларирали от ДПС на Пеевски и мисля, че поне още една парламентарна група, така че може да се окаже, че се твърди, че правителството е внесло бюджет, който не разчита на 9-те процента ДДС на ресторантьорите, но всъщност в зала стигаме до 9% с плаващо мнозинство, което не включва цялото управляващо мнозинство. Защото позицията на ИТН консистентно е съвпадала с нашата, и тя е, че ДДС-то трябва да е уеднаквено за всички сектори. Това, няма да влизам в спекулации плаващите мнозинства колко увреждат отношенията в едно мнозинство, но очакваме и такива неща.“

На въпрос дали ПП-ДБ ще подкрепят бюджет с 3% дефицит, който би дал възможност България да поиска извънреден конвергентен доклад за готовността ни за еврозоната, Божанов обясни:

„Ние отговор преди да сме видели бюджет, не можем да дадем, но пък винаги сме казвали, че разумни политики на правителството бихме подкрепяли. Особено на второ четене със сигурност ще намерим сечение с някои от текстовете, до каква степен – предстои да видим. Постигане на 3% дефицит е важна цел, еврозоната е изключително важна за нас, но постигането й няма да бъде лесно. Поради което ние сме предложили редица мерки, досега не сме видели подкрепа от управляващите за тях. Например промените в заплащането в МВР, така че администрацията да бъде отделена като модел на заплащане от униформените служители, да бъдат освобождавани поетапно пенсионерите, които по различни данни са над 10 процента, държавните служители да заплащат осигуровки, частните болници да прилагат Закона за обществените поръчки при закупуване на лекарства, и не на последно място оптимизация на администрацията по редица начини, включително освобождаване на служители. Такива мерки не сме чули все още, надяваме се нашите предложения за тях да бъдат подкрепени.“

Цялото интервю с Божидар Божанов за бюджета, еврозоната и предложенията за промени в Изборния кодекс, можете да чуете на звуковия файл.