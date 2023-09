Вътрешният министър заяви в парламента, че е създадена организация от страна на МВР за недопускане на изборни престъпления. Той и председателят на ЦИК бяха изслушани в пленарната зала за надеждността на машините за гласуване, и обезпечаването на местния вот. Ново приложение ще помага на МВР да хващат нарушителите, ще се отбелязват сигнали на конкретни места и данни за рискови райони и секции. Пред bTV Radio депутатът от Продължаваме промяната-Демократична България Божидар Божанов, който е и член на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства за сигурността на машинното гласуване и бивш министър на електронното управление, коментира:

„Със сигурност всички електронни инструменти помагат на процеса, помагат да се онагледи къде има струпване на сигнали и на проблеми и съответно МВР може да приоритизира ресурсите. Дали една географска информационна система ще реши проблемите с купуването на гласове и други подобни нарушения, отговорът е не, разбира се, но ще помогне на МВР да насочи усилията си по-ефективно, така че със сигурност приветствам това. МВР разполага с географски информационни системи по други направления и има опит ви използването им, така че мисля, че това е добра стъпка“.

Според Божанов, самото изслушване е било малко безсмислено и освен за новото приложение не са чули друга полезна информация.

„Вносител бяха колегите от Възраждане, които имаха въпроси дори по-скоро свързани с Информационно обслужване и софтуера, с който се отчитат резултатите и от хартиените бюлетини, отколкото конкретно от машинното гласуване, но приемаме, че в понеделник преди парламентарния контрол едно такова изслушване не навреди.

Тези отговори са давани включително и от нас в пленарна зала, действително по темата машинно гласуване какво прави МВР нямаше въпрос, който да смятаме, че ще ни осветли с нови познания. В настоящата ситуация не ни устройва най-малкото за това, че машините не са истински машини, а са принтери, така че гарантирането на сигурността в случая и на анкетната комисия, е в минал период по-скоро насочено, когато те реално отчитаха гласовете. Сега те реално се отчитат от секционните комисии. И от тази гледна точка и днешното изслушване, и временната комисия са с не особено ясна цел. Ние ги припознаваме като механизъм, с който да разсеем всякакви съмнения за спекулации, надявам се вносителите да не го разглеждат като механизъм за окончателното отпадане на машините“, каза още Божидар Божанов.

Цялото интервю с Божидар Божанов за машините за гласуване и за битката за местния вот в София можете да чуете на звуковия файл.