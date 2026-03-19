bTV организира специално студио „Избори 2026. България решава“ , в понеделник, 23-март от 20 часа, с комбинирано излъчване от студиото и от площад „Княз Александър I“ в София. Историческата фасада на Националната галерия | Двореца ще се превърне в сцена на открито. Със светлина, образ и звук сградата ще „оживее“, за да разкаже историята на изборите, променяли развитието на България - от създаването на държавата до днес, както и на изборите, които предстоят за бъдещето пред страната. Зрители, столичани и гости на града ще могат да наблюдават събитието в ефира, както и на живо пред емблематичната сграда на художествения музей в София, от 20:00 до 22:00 часа. Достъпът е свободен.

Водещите на предаването Светослав Иванов и Златимир Йочев ще търсят отговори заедно със своите гости - политолози, социолози и анализатори, какво искат българите днес, кои са техните най-големи притеснения и какви са очакванията им за бъдещото управление.

Предаването ще предложи пет тематични сегмента: представяне на нови национални и регионални социологически данни от агенциите „Маркет Линкс“ и „Алфа Рисърч“, анализ на икономическите перспективи пред страната, политически коментар, експертна оценка на изборния процес за Парламент 52, както и преглед на геополитическата обстановка в контекста на актуалните военни конфликти.

Предаването „Избори 2026. България решава“ ще можете да слушате и в ефира на bTV Radio.

Чуйте какво разказаха Светослав Иванов и Златимир Йочев за специалното студио на следващия звуков файл.