„Възможно е да има затруднения при вота в чужбина, особено при тези 3 държави, които ще бъдат засегнати от това ограничение – това са САЩ, Великобритания и Турция. Там на предходни избори е имало разкрити повече от 20 секции, и то доста повече от 20. Сега ЦИК очаква да пристигне предложение от Министерството на външните работи по предложение на дипломатическите и консулските представителства къде, на кои места и по колко броя секции да бъдат разкрити. Дипломатическите и консулските представителства в съответните държави познават най-добре разпределението на българите, които живеят в съответната държава по места и могат да направят предложения как да бъдат групирани подадените заявления така, че да могат да гласуват избирателите. Освен това в съответните държави, в които има това ограничение, ще бъдат открити максимален брой секции в сградите на дипломатическите и консулските представителства, като сме обсъждали, че в Лондон например ще бъдат открити 7 секции в дипломатическото и консулско представителство. Очакваме решението на МВнР дали в 2 почетни консулства във Великобритания могат да бъдат открити секции, така че след като пристигне при нас тази информация с конкретните предложения, ще се прецени на кои места ще бъдат открити секции в тези държави, в които съществува ограничението. Иначе предполагам, че повечето заявления са предизвикани освен от ограничението, и от това, че когато е подадено заявление за гласуване извън страната, в съответното място, за което е подадено в тази секционна комисия ще бъде изготвен избирателен списък с имената на подалите заявление и самото гласуване ще става по-бързо, тъй като ако избирател не е подал заявление, че ще гласува в съответното място, той има право да гласува извън страната в секция, в която прецени и където се намира, но ще бъде дописан на ръка в избирателния списък и това може би ще забавя малко повече процесът на гласуване.“ Това коментира в ефира на bTV Radio говорителят и заместник-председател на ЦИК Росица Матева по повод големия брой подадени заявления за гласуване в чужбина и ограничението до 20 секции в страните извън ЕС, без тези в дипломатическите и консулските представителства.

По повод думите на Ваня Нушева, съветник на служебния премиер по въпросите на изборите, която коментира пред bTV вчерашното решение на ЦИК, свързано с избирателите с увреждания – за поставяне на паравани за гласуване с размери не по-малко от 210/170 см. и плот не по-висок от 85 см, и посочи, че ЦИК трябва да дава непротиворечиви указания, Росица Матева обясни, че това решение не противоречи на другото за стандартизираните паравани за останалите секции:

„Вчера приетото решение е традиционно, което ЦИК винаги приема преди избори. С това решение се урежда гласуването на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването, като ИК задължава общинските администрации когато изборни секции са разположени в сгради с повече от един етаж, на приземния етаж да бъде определена секция с най-малък брой избиратели, която да бъде обозначена като такава за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването, със знак, обозначаващ възможността за гласуване на такива избиратели, да бъдат поставени рампи за придвижването на избиратели с инвалидни колички и всъщност предвидените прегради и паравани само в тези секции са такива, съобразени, че избирател със затруднения в придвижването, който се придвижва в инвалидна количка, да може да застане да гласува. Само ще кажа, че това решение в тази част с определяне на размерите на тези паравани и прегради е идентично с решенията на ЦИК за предишните няколко избори. Ако се направи проверка, ще се установи, че от влизането на този Изборен кодекс 2014-та година, винаги, когато е приемано това решение, размерите на кабините, с които се гласуваше преди 2022г.са били различни, по-големи за тези секции, отколкото размерите на кабините за гласуване в останалите секции и те са идентични с размерите на параваните, които са предвидени, за да могат избирателите с увреждания да гласуват спокойно в секция, обозначена за такова гласуване или в секция по техен избор. А останалите паравани, които ЦИК определи като размер с решение 4467 от 27 февруари са параваните, които се поставят във всички останали изборни помещения. Няма противоречие между едното и другото решение и никакви противоречиви указания не дава ЦИК, просто трябва да се четат внимателно решенията и да се разбира какви условия и ред се определят с едното и другото решение.“

Росица Матева обясни, че след решението на ЦИК за улесняване на гласуването на незрящите с аудиофайлове с кандидат-депутатските листи, днес е станало ясно, че то не може да бъде изпълнено:

„Днес получихме писмо от министъра на електронното управление, който е определен да отговаря за изборите, с което ни информира, че областните управители, на които беше възложено да осигурят тези материали, всички областни управители са заявили, че нямат техническа възможност да се изпълни това, въпреки че ние изпратихме указания, изпратени ни от РИК Бургас, които бяха изработили тези материали за местните избори на територията на община Бургас, така че за улеснение изпратихме как се изработват, но няма да има изработени за съжаление и този път такива материали“.

