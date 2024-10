„Ние наистина сме различни всички партии, които сме в парламента, затова имаме и различен кръг от избиратели, макар че смятаме, че всички биха могли да бъдат обединени от националните интереси, които касаят всеки един български гражданин. Ако бъдем мандатоносители, бихме поканили на преговори и седнали на разговори с всички партии, с изключение на ГЕРБ и ДПС, доколкото смятаме, че те са главните виновници за състоянието, в което се намира държавата ни в момента. Същото бихме направили и ако бъдем поканени на разговори от тези политически формации извън ГЕРБ и ДПС. Действително имаме различия, които касаят основно външната политика, разбиранията ни за влизането в еврозоната и ускореното приемане на еврото, макар и да не сме готови – по този въпрос няма две мнения с оглед на икономическите показатели. Също така по отношение на санкциите ,които наложи България на Руската федерация, военните бази на НАТО. Смятам, че за да бъде един път завинаги ясен отговорът на тези въпроси по отношение на различията между нас, единственият демократичен начин е да питаме българите чрез референдум какво е тяхното становище. Защото това са изключително важни въпроси, които разделят партиите в парламента – едните, които са евроатлантици и другите, които сме българската партия „Възраждане“. В зависимост от резултатите от референдумите по тези въпроси всяка от партиите ще направи своите отстъпки.“ Това каза в ефира на bTV Radio Цвета Рангелова, кандидат за депутат от партия Възраждане и водач на листата в Благоевград.

По повод заявките на ГЕРБ за политическо правителство и на ПП-ДБ за равно отдалечен премиер, Рангелова посочи: „Това са заявки, които и двете партии, които споменахте дават от предходния парламент, с оглед неуспешността при съставяне на правителство. Честно казано, единственият вариант за нашата партия е съставяне на българско правителство от отговорни политици, каквито не виждаме нито в ПП-ДБ, нито в ГЕРБ, защото българите изпитаха на гърба си ефектите от тяхното управление.“

