Идеята за създаване на потребителска „Кошница с грижа“ е стъпка в правилната посока, но за да има реален ефект върху цените и пазара, са необходими дългосрочни законодателни промени. Това заяви в ефира на bTV Radio председателят на Националната камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков.

По думите му инициативата показва сериозно намерение за въвеждане на повече ред в отношенията между производителите и търговските вериги.

„Това е едно отлично намерение и според нас е добро начало за регулиране на цените. Надяваме се да не е поредният политически пиар. Лично аз участвах в срещата, организирана от министър-председателя с търговските вериги и държавните институции. Видях сериозна заявка за това да бъде въведен ред в отношенията, какъвто досега липсваше“, каза Цеков.

Той подчерта, че временните мерки няма да бъдат достатъчни, ако не бъдат подкрепени с ясна законова рамка.

„За да бъдат тези мерки наистина ефективни и дългосрочни, те не трябва да са временни. Трябва да бъдат постоянни и да бъдат облечени в законови механизми“, посочи председателят на браншовата организация.

Според него положителен сигнал е обявяването на 33 нелоялни търговски практики, които поставят производителите в неравностойно положение спрямо големите вериги.

„Това са едни от най-често използваните механизми, чрез които земеделските производители могат да бъдат притискани и принуждавани да продават под себестойност. Ограничаването на тези практики е отлична първа стъпка“, отбеляза Цеков.

Той настоя за по-голяма прозрачност по цялата агрохранителна верига – от производителя до крайния потребител.

„Трябва да има проследяемост и осветяване на агрохранителната верига. Да се вижда откъде тръгва продукцията, защото неведнъж се случва вносна стока да се предлага като българска. Необходимо е и да има яснота за търговските надценки“, каза той.

Като пример Цеков посочи, че и в момента се наблюдават значителни разлики между изкупните и крайните цени.

„Днес установяваме надценки от 100 до 120 процента при препродажбата на български домати. Това не изглежда добре на фона на задълбочаващата се криза и намаляващата покупателна способност на българските потребители“, заяви той.

Председателят на Националната камара „Плодове и зеленчуци“ изрази надежда, че предприетите действия ще доведат до реални резултати както за производителите, така и за потребителите.

„Надяваме се всичко това да заработи и да бъде в полза както на българските земеделски производители, така и най-вече на българските потребители“, заключи Цветан Цеков.