„Премиерът обеща, че ще има натиск в положителния смисъл, разговори с търговските вериги, когато има българска продукция, да може да се реализира, но нещата на този етап не са се променили. Докато няма законодателни промени, които да гарантират мястото на българската продукция в търговската мрежа, нещата няма да се случат, докато няма контрол на търговската надценка, не говорим за пазарните цени, търговската надценка да бъде ограничена. Навсякъде е 15-20 процента, в България стига до 150-200 процента.“ Това коментира пред bTV Radio Цветан Цеков, председател на Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци“, по повод недоволството на земеделски производители срещу ниските изкупни цени и нерегламентирания внос от трети страни.

„От много години предупреждаваме, че свети червената лампичка за нашия традиционен сектор „Плодове и зеленчуци“, но след абдикацията на държавата от нашите сектори, тъй като тук не става въпрос само за изхвърляне на едни пари по отношение на така наречените субсидии, тъй като те се дават по критерии, които не са обективни и не подкрепят реалните производители. И всичко това води до изключителна неконкурентоспособност, до липса на контрол за внос на трети държави на производство, което е със съвсем друга себестойност, произведено при други условия, регламенти, които не спазват. И всичко това води до дисбаланс, в който имаме българско производство, но крайният потребител не може да го види по пазарите, по регалите на търговските вериги, защото пътят от производството до крайния потребител е много дълъг, минава през посредници, които оскъпяват изключително много стойността и заради липсата на каквито и да е протекционистки закони, всичко това нещо води до изключително оскъпяване, до филтриране на производителите, които не могат да стигнат до крайния пазар и до безумен внос, който за съжаление е с неустановено качество. Визуално може добре да изглежда, но почти не се правят проби на това какво съдържат тези зеленчуци и плодове, макар че в предишния кабинет се направиха доста проби и се видя, че огромен процент от това, което влиза е със завишени норми на пестициди и забранени вещества. Но най-жалкото е, след такива катаклизми и сривове, в които имаме добро производство, но нашите производители не могат да реализират продукцията, поради много обективни и субективни причини, те просто се отказват и ние ще загубим един традиционен сектор.“, обясни Цветан Цеков.

„Искахме Закон за агрохранителната верига, в който се проследяваше произходът, проследяваха се надценките, виждаше се кое се оскъпява по трасето. Всичко това обаче заради лобитата на големите търговци не се случва и всичко това рефлектира върху крайните потребители. Въпреки ниските изкупни цени, това, което се вижда на пазара е на двойна и тройна цена. Да сте видели някъде на 60 евроцента краставица? Няма. Да сте видели на 60-70-80 цента домати? Няма. Доматите са поне няколко евро. Същото се случва и с плодовете, същото се случи и с българските череши. Тази година монополът на тези, които купуват черешите, защото те са монополисти, чужденци, които са се установили от дълго време в нашата държава, купуваха на 70-80 евроцента черешата, в същото време я продават няколко евро на крайните потребители за износ и експорт“, каза още Цветан Цеков пред bTV Radio.

Целия разговор за исканията на земеделските производители и за цените можете да чуете на следващия звуков файл.