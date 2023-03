“От политическата криза трябва да се излезе с формиране на стабилно мнозинство в НС, което от своя страна да излъчи един работещ силен Министерски съвет, в който да се подредят такива министри и екипи, които да изведат България от множеството кризи, които мисля, че всеки един от нас усеща всеки ден, когато отиде в магазина. Изключително неприятна е тезата, която се върти в общественото пространство, че ще има следващи избори през есента”. Това каза в ефира на bTV Radio и предаването “Важното, казано на глас” кандидатът за депутат от ДПС и водач на листата в 25-ти МИР в София Цветан Енчев.

Чуйте цялото интервю с Цветан Енчев пред водещата Лили Ангелова в прикачения звуков файл.