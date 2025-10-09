„Към момента ние сме създали организация, до седмица ще се овладее положението и трябва да търсим устойчиво решение. Не виждаме устойчиво решение да ни се предлага. Това, заради което се стигна до тази ситуация е, че получихме една оферта по нашата обществена поръчка за цена, която е 3 пъти по-висока от тази, която към момента плащаме за услугата и два пъти над прогнозната. Това ние го възприемаме като опит за рекет. Не сме съгласни гражданите да плащат такса корупция и виждаме, че най-вероятно е имало някакво задкулисно споразумение с участниците, тъй като по всички позиции са подадени наистина много по-високи цени. Това, което искаме от държавата е Комисията за защита на конкуренцията да разследва имало ли е картелно споразумение, защо се е стигнало до там, защо бяха подпалени 4 камиона на един от участниците, защо се отне лицензът на друга фирма, която също участваше в поръчката, без да бъде тя лично уведомена, директно комисията, която отваряше подадените оферти – към нея беше пратено уведомлението. Това искаме от държавата. Искаме условия, в които да имаме конкурентна среда, за да може наистина и ние да осигурим сметоизвозването, без това да става чрез натиск и извиване на ръце.“ Това каза в ефира на bTV Radio Цветелина Симеонова-Заркин, общински съветник от „Продължаваме промяната-Демократична България“, за предложението на премиера за помощ от държавата за решаване на кризата с боклука.

За решението на Столичния общински съвет, който одобри доклада на кмета Васил Терзиев общинското дружество "Софекострой" да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС, за купуване на специализирана техника, за справяне с проблема и дали това ще доведе до справяне с част от проблема, Цветелина Симеонова-Заркин обясни: „В създалата се ситуация ние виждаме и възможност да градим собствен капацитет, за да не сме толкова зависими от външните изпълнители, това е практика в някои от големите градове като нас. Ще отнеме време, ще се закупи тази техника, ще трябва да се наеме персонал. В краткосрочен план няма да стане, там, където го има, виждаме, че е отнело години, за да се изгради този капацитет на общинско ниво, но вярваме, че това е пътят.“

„Към момента успяваме да се справим, с безпрецедентната ангажираност на всички, получаваме помощ от други общини, 5 камиона с екипи започват да работят от следващата седмица, 4 районни администрации се включват с екипи, за да могат да ни помогнат, гражданите се самоорганизират, цели квартали успяха да се изчистят за 2 дена, изцяло с гражданска енергия. Също така виждаме, че и граждански организации закупуват техника да ни помогнат, всякакви обединения се появиха, за да се изправим заедно срещу завладяната държава. Гласът на свободните хора, това е нашата сила, общността и виждаме, че в София наистина я има.“, каза още Заркин.

