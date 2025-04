“30% от нашия персонал е от пенсионери, да продължат още да работят, защото иначе няма кой. Разбира се, че увеличението на заплатите с 50%, казано по този начин звучи гръмко, но знаейки ниската база, от която тръгваме си даваме сметка, че всъщност парите отново не са много, но разбира се ние ще направим всичко възможно да привлечем нови кадри.” Това каза в ефира на bTV Radio д-р Цветеслава Гълъбова - директор на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“. “Разчитаме в това отношение и на подобряване на материално-битовите условия, в които работим. Имахме един пациент, който дойде с мен в болницата, аз съм там от 1994г. След като беше изкарал няколко години в Ловеч в съдебното отделение - беше извършил убийство и го преместиха по член 89 буква В, при нас дойде по член 89 буква Б, което е по-леката мярка. И изкара при нас 28 години”, допълни тя.

Цялото интервю с д-р Цветеслава Гълъбова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.