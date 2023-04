Основният извод, който направихме в “Левицата” след изборите е, че не сме се справили, както трябва. Другият съществен извод е, че има място под слънцето за нашата коалиция и има своите избиратели” Това каза в ефира на bTV Radio д-р Цветеслава Гълъбова от “Левицата”.

По повод думите на лидера Корнелия Нинова, че коалицията е получила подкрепа от служебния кабинет, Гълъбова коментира: “Това е невярно и е откровена лъжа. Не сме имали подкрепата на служебното правителство или, ако сме я имали тя е била лична от всеки член, но в никакъв случай не в институционално качество. Ние сме привлекли около 55-60 хил. гласа, които са си гласовете на нашия електорат. Госпожа Нинова дава ли си сметка, че ако сме имали подкрепата на служебното правителство, което се назначава от президента Радев, който е избран с 1 милион и 600 хиляди гласа, дали щяхме да имаме само толкова гласове?”, попита още тя.

Цялото интервю с Цветеслава Гълъбова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.