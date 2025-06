“Видях една изродщина, няма друга дума.” Това каза в ефира на bTV Radio д-р Цветеслава Гълъбова - директор на държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски". “Наистина е изродско да имаш подобно отношение към едно живо същество - независимо дали е човек или животно. Това е садизъм. Нехуманно звучи много меко. Думите не стигат да се опише до какво падение може да стигне един човек, за да има отношение към друг човек, който е уязвим и безпомощен. Това е израз на най-долното, най-мръсното в човешката природа, което ние видяхме. Разбира се на това трябва да се сложи край. Надявам се отсега - нататък държавните органи да имат много по- строго отношение и стриктно да изпълняват функциите си, а някой от тях да влязат в тези функции, защото явно не са влезли.”, допълни тя.

Цялото интервю с д-р Цветеслава Гълъбова може да чуете в прикачения звуков файл.