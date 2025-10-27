“Има ваксини при личните лекари за хората над 65 години” Това каза в ефира на bTV Radio главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. “На практика големите количества, които са поръчани от общопрактикуващите лекари на базата на списъците, които те правят с желаещите да се имунизират лица над 65 години, вече са осигурени, доставени са при тях. Аз видях, че много от тях са сложили обяви на своите страници и на входовете на кабинетите, че записват, за да не чакат хората и да не се създава прекалено големи опашки пред кабинета и да контактуват болни със здрави. Те определят от часове, в които извършват имунизацията така, че да стане максимално бързо и лесно за хората.” Всичко за грипа и ковид чуйте в интервюто с д-р Ангел Кунчев в прикачения звуков файл.

