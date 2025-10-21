Българският лекарски съюз снощи връчи годишните си награди. Специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика на името на "Д-р Стефан Черкезов" получи д-р Димитър Бакалов, спешен медик и заместник-началник на спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик. Освен че ежедневно спасява човешки животи, той е инициатор на кампанията срещу употребата на вейпове сред младите хора.

„За мен лично лекарската професия е дълг, колкото и клиширано да звучи, това е дълг към обществото. Аз вярвам, че всеки човек, независимо в каква сфера е, трябва да дава. Тогава и получава. Когато даваш добро, получаваш добро. Вярно е, че злото е заразно, доброто също е заразно. Добрите хора също трябва да се поддържат, да си помага и да вървят заедно и единни. На мен лекарската професия ми дава това удовлетворение, че днес съм извършил едно добро. Просто помогнал си, намесил си се в живота на някой и си успял да направиш нещо добро за него. Това е много по-скъпо от всякакви средства. Да се прибереш, след като си спасил един човешки живот! Колко пъти сме успявали да помогнем и там, където е било дори невъзможно да се помогне, получаваш едно удовлетворение, което не можеш да си го купиш, ако ще да си милионер!“ Това разказа в ефира на bTV Radio д-р Бакалов.

Това лято д-р Бакалов успява да помогне за спасяване на хора, дори когато е в отпуска на морето. Споделя, че и друг път му се е случвало да помага, извън дежурствата в спешното отделение.

За инициирането на кампанията сред младежите срещу употребата на вейпове и опасни вещества, той казва:

„Тази идея се породи от това, че много пъти имахме случаи на деца, постъпващи в спешното отделение с различни състояния като тежест и клинична картина след употребата на така наречените модерни вредности. Имахме пациенти дечица след употреба на вейпове, райски газ, в един момент разбрахме, че има още много. Това е огромна структура от вещества, от реклами, всичко това се опитва да се даде на младите, които приемат нещата като игра, като на майтап, че нищо не може да им се случи. В един момент започнах тази кампания, която доби голяма популярност, очаквах от децата, че ще се противят на това нещо, а то се оказа обратното - масово срещам добри деца, които не са информирани. Те са с мисълта ,че тези неща няма да им доведат до нищо лошо. В един момент когато говоря с тях, виждам деца, които почват да питат, задават въпроси, в един момент децата прегърнаха тази идея, виждаш как ги събуждаш.“, казва д-р Бакалов.

Целия разговор с д-р Бакалов можете да чуете на следващия звуков файл.