„Самата вълна, която се наблюдава в момента в страната и то предимно в Севернозападна България, не можем да кажем, че нещо конкретно се случва, периодичен подем през около 10 години се появява, имахме такава епидемия преди около 12-13 години, имаше доста засегнати, имаше и смъртни случаи. Тогава повече се засягаше възрастното население, което беше ваксинирано с по-стари типове ваксини и има може би изтрит имунитет от тогава, няма антитела. Важно е да отбележим, че не само децата в кърмаческа възраст и 12-годишните, когато е реимунизацията, се засягат, а се засягат и възрастни хора, като можем да кажем, че при тях протичането в много случаи е изключително тежко и много с неприятни последствия, не само обривът, пневнонии, менингоецнефалит се развива, и също може да доведе до усложнения, макар че по това, което знам от официалните справки, засега предимно деца и то в по-ранна възраст. Което води до едно преосмисляне на имунизационния календар и възрастта от 13 месеца може би трябва да се преосмисли. При тази висока заразност на вируса, разпространението може да стане доста по-бързо, но за да имаме разпространение, трябва да имаме освен вирус, и податлив континген – тоест да имаме хора, които нямат имунитет или не са ваксинирани. Почти над 98% от хората, които са контактни, неваксинирани и непреболедували, могат да го развият. Изследване на антитела масово да се прави не е възможно. Човек може лично да провери дали има антитела, говоря за възрастни хора, изследва се лабораторно, но не е масово, и е скъпо изследване, така че остава единствено да има ваксиниране. Примерно децата, които не са обхванати, да се обърнат – ваксина има в момента, няма проблем с доставянето, общопрактикуващите лекари са снабдени и информирани. Родителите могат да проверят статуса на детето си чрез информационната система Е-здраве, дали има тази ваксина или при лекаря, при който е било регистрирано детето на 13 месеца и на 12 години и трябва да се провери дали няма някакъв пропуск.“ Това обясни в ефира на bTV Radio д-р Георги Миндов, общопрактикуващ лекар и член на УС на Българския лекарски съюз.

