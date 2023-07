Да не се глобяват хората, които не са отишли на годишен профилактичен преглед, а да се стимулират като им се даде 1 ден платен отпуск, за го направят. Това предложи в ефира на bTV Radio д-р Георги Миндов, председател на Софийското сдружение на общопрактикуващите лекари. “Най-много би ни помогнало да има информационна кампания за профилактичните прегледи, така че пациентите да знаят какъв пакет им се полага. На хората трябва да им се напомни, че трябва да направят тези прегледи при личните лекари. Не да се глобяват, а да се даде един ден платен отпуск, за да може този човек да излезе от работа. Защото ако един човек работи от 9 до 17ч., реално няма как да посети личния си лекар. Ние не работим нощем, събота и неделя. Тоест той трябва сега да ползва или неплатен или годишния си отпуск, за да дойде при нас. Това също демотивира хората”, обясни още той.

Цялото интервю с д-р Георги Миндов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.