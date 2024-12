“Никога не е късно да се ваксинираме срещу грип и ковид. Проблемът е, че ваксините срещу грип не са налични” Това каза в ефира на bTV Radio д-р Георги Миндов. “От повече от месец никъде в аптечната мрежа не се предлагат противогрипни ваксини. Тези, които ние поставяме по национална програма почти навсякъде приключиха. Taзи година имахме доста засилен интерес, поставих около 20% повече ваксини спрямо миналата. За съжаление при по-младите хора и хората с рискови заболявания - диабетици, хора с имуносупресивни състояния, рискови и често боледуващи - доста от тях не можаха да си поставят ваксината и ще бъдат изложени на по-висок епидемиологичен риск”, допълни той.

Цялото интервю с д-р Георги Миндов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.