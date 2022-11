“Трябва да се търси надпартиен консенсус в сферата на здравеопазването, който да доведе до решаването на проблемите” Това каза в ефира на bTV Radio бившият министър на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов. “Всички партии, които се опитаха да реформират системата след 2001 година на практика не постигнаха очакваните резултати. Вместо това, повечето пари да се превърнат в по- добро, качествено здравеопазване се стигна до ситуация, в която освен пациентите сега вече са недоволни и медицинските специалисти”, допълни той. Цялото интервю с д-р Хасан Адемов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.

