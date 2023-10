Въвеждането на електронната рецепта трябва да е постепенно. Това каза в ефира на bTV Radio председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров. “При условие, че целия ЕС има паралелно използване на хартиена и електронна рецепта, някой да ни убеждава, че няма път назад и едва ли не ние сме някаква извадка от другите държави - няма как да стане, защото не звучи убедително. Когато ние изписваме електронна рецепта, тя трябва да бъде качена в Националната здравно информационна система. Към настоящия момент 50% от отпуснатите лекарства не са качени.”, допълни той.

Цялото интервю с д-р Иван Маджаров може да чуете в прикачения звуков файл.