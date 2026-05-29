Две години цените на медицинските дейности, особено в болничната помощ, не са променяни, въпреки отчетената инфлация и значителното поскъпване на почти всички стоки и услуги. Това затруднява лечебните заведения да изпълняват своите функции при действащото заплащане от Националната здравноосигурителна каса, коментира в ефира на bTV Radio д-р Иван Маджаров.

„Две години цените на медицинските дейности, особено в болнична помощ, не са променяни, а знаем какво се случи през този период. Не само усещането за инфлация е сред цялото население в България, а и обективно измерено – цените на почти всички стоки и услуги се повишиха. Все по-трудно е лечебните заведения да изпълняват своите задължения и функция при това заплащане от страна на НЗОК“, заяви той.

На въпрос кои са най-критичните проблеми в момента – недостигът на кадри, ниското финансиране или натискът върху болниците – д-р Маджаров подчерта, че основният проблем е недофинансирането на здравната система.

„Според мен най-правилно е да приемем, че има недостиг на средства в здравеопазването в България. Когато приемем този факт, оттам нататък много по-лесно можем да разсъждаваме върху проблемите, които са следствие на това недофинансиране – кадровият дефицит, регионалните дисбаланси, задлъжняването на болниците и изобщо все по-трудното функциониране на лечебните заведения“, посочи той.

По думите му кадровият дефицит не се изчерпва единствено с липсата на лекари и медицински сестри, а включва и сериозен демографски проблем в системата.

„Кадровият дефицит се изразява не само в липсата на лекари и медицински сестри, а и в това, че голяма част от работещите в системата са в пределна възраст“, допълни той.

Д-р Маджаров обърна внимание и на противоречивите обществени оценки за състоянието на здравеопазването.

„Имаме усещането за раздвоение в аргументите – от една страна се говори за недостиг и задлъжняване, а от друга се твърди, че средствата са достатъчни. Това няма как да е вярно и в двете си части едновременно“, заключи той.