„Ние ако вървим по този път- всеки сектор от работещите в страната с протести и със стачки, блокирайки определени процеси в държавата, да води до повишение на заплатите си, не знам до къде ще стигнем, но духът от бутилката е пуснат, това трябва да го знаем. В същото време в здравната система по отношение на възнагражденията у нас има много тежки диспропорции и това продължава много години. Вярно е, че медицинските сестри, не малка част от тях бяха оставени около минималната работна заплата и те имат пълно основание да протестират. Трябва да се погледнат съотношенията в системата. При лекарите също има големи диспропорции и когато тези диспропорции бъдат премахнати може би няма да са необходими чак толкова много средства, за да можем да увеличим заплатите на медицинските специалисти. Това са акушерки, сестри, лаборанти, но те имат основание за протест. Въпросът е, че не формата на блокиране на системата е тази, която да доведе до решение на проблемите. Но духът от бутилката е пуснат от политиците. Тръгна се с МВР, сега са транспортните работници, след това ще са други сектори и това може да продължи безкрай, въпросът е какви са възможностите на държавния бюджет.“ Това коментира бившият здравен министър д-р Мими Виткова по повод отпуснатите пари за градския транспорт в София и писмото на Синдиката на българските медицински специалисти, които заплашват с ефективна стачка, ако заплатите в сектора не бъдат увеличени с до 150% от средната работна заплата за страната.

