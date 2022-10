“Има тежък проблем с доплащането в здравната система. Няма европейска страна, чиито граждани да доплащат близо 50% от разходите за здравеопазване, както го правят българските граждани - най- бедните европейци” Това каза в ефира на bTV Radio бившият здравен министър и председател на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване д-р Мими Виткова. “В Европа този процент е под 15. Този процент в България през последните години дори се увеличава. Нашите политически партии трябва да изградят своя експертен потенциал, да съберат политически кураж да навлязат в дебрите на проблемите в здравеопазването и да търсят тяхното решение. Иначе системата ще деградира непрекъснато, неудовлетворението на гражданите ще расте, както и на работещите в системата”, допълни тя.

“Натрупват се проблемите и се стига до колапс на системата, от който момент ние не сме далече. Финансов, управленски, кадрови колапс - системата е в много тежка криза. Трябва да се направи анализ и да се стигне до истината, но никой не посяга да направи такова нещо и да изнесе данните пред обществеността, за да е ясно какво се случва”, каза още д-р Виткова.

