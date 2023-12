“По някой път при хората с тежки психични разстройства липсва съзнание за болест. Съвременната епидемия е от панически и тревожни разстройства” Това каза в ефира на bTV Radio психиатърът д-р Мирослав Георгиев. “Те много наподобяват физически заболявания. Затова хората преди да се обърнат към психиатър посещават кардиолози, невролози, гастроентеролози, ендокринолози. Правят си огромен брой ненужни изследвания - лаборатория, скенери, ядрено-магнитни резонанси, докато някой не им каже, че става въпрос за психосоматика. Те търсят физическа причина за тяхното страдание, което колегите ни не могат да открият и тогава задължително трябва да ги насочат към психиатър, тъй като ефективното лечение на тези страдания е при нас”, допълни той.

Д-р Георгиев коментира и факта, че за пръв път психиатрията влиза в клинична пътека и получава финансиране от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) по афективни разстройства и шизофрения. “В условията на прехода психиатрията остана изолирана от основните специалности, които получаваха финансиране през НЗОК. Фактът, че вече имаме пътеки по две от най-големите групи заболявания е наистина една много добра новина. Може би трябваше да изчакаме министъра на здравеопазването да е психиатър, за да дочакаме финансиране”, допълни той.

