Над половината от лекарите у нас (56%) споделят, че лично са ставали жертва на вербална агресия по време на работа, а 7% (приблизително 350 хиляди души) заявяват, че са ставали жертва на физическа агресия.

Участниците в проучването посочват като водещи причини за проявите на агресия от страна на пациентите: липсата на уважение към лекарското съсловие (68%), емоционалния стрес сред самите пациенти (62%) и употребата на алкохол или наркотици (40%). 41% от българите споделят мнението, че в някои случаи лекарите сами са си виновни за проявената спрямо тях агресия. Това показва проучване на “Тренд” с възложител БЛС. “България не разполага с излишно количество доктори, напротив, имаме и кадрови дефицит. И тук, естествено, искам дебело да подчертая, че не става въпрос само за лекарите, става въпрос за всичките, които се трудят в системата на здравеопазването. Това са хора, които са учили и отдават труда си на обществото и за неговото здраве и благополучие. Не трябва да бъде употребявана агресия спрямо тях.” Това каза в ефира на bTV Radio д-р Николай Брънзалов - председател на БЛС. Цялото интервю с него пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.