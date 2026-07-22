Българският лекарски съюз настоява за спешен диалог с правителството за бъдещето на здравната система. Лекарите предупреждават, че недофинансирането, липсата на достатъчно обществено доверие и политическите спорове около здравеопазването задълбочават проблемите в сектора. Това заяви председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в интервю за bTV Radio.

„Не можем да очакваме европейско здравеопазване с едно от най-ниските публични финансирания в Европа“, подчерта той.

Според д-р Брънзалов една от основните причини БЛС да поиска среща с министър-председателя е необходимостта да бъдат чути хората, които ежедневно работят в системата.

„Отново ставаме свидетели на демонизиране на здравеопазването и на хората, които работят в него. На преден план се извеждат предимно негативните примери, а това подкопава и без това крехкото доверие в системата, демотивира лекарите и медицинските специалисти“, заяви той.

По думите му зад ежедневните критики остават незабелязани хилядите успешно лекувани пациенти и усилията на медицинските екипи.

„Срещу всички тези негативни внушения стоят стотици спасени човешки животи и хиляди лекари и медицински сестри, които всеки ден са на работните си места и дават най-доброто от себе си“, каза председателят на БЛС.

Той е категоричен, че обществото често няма реална представа как функционират здравните системи в останалите европейски държави.

„Достатъчно е човек да пребивава по-дълго в която и да е европейска страна, за да види колко се чака за достъп до медицинска помощ и тогава трезво да сравни какво всъщност се случва в България“, посочи Брънзалов.