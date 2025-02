„Определено се подценяват подобни процедури. Тук работи стадното чувство – всички си го правят, и аз си го правя, на никой нищо не му се е случило, значи и на мен нищо няма да ми се случи. И ботулиновият токсин, който е лекарствено средство, и филърите, които се регистрират по Закона за медицинските изделия, те са инвазивни процедури и когато вие поставите някакви неща в тялото си, никога не може да сте сигурни как ще реагира това тяло. Изненади винаги могат да се очакват. Всеки един, който се занимава с тази дейност ги е преживявал. Никой от нас, които практикуват подобни дейности не го прави с идеята да навреди някому или да го нарани или обезобрази, но такива неща е възможно да се случат. Друг е моментът, че чисто пазарните отношения почват понякога да натискат по много неетичен начин. Някой, опитвайки се да се пребори за пациенти почва да рекламира, че има най-новото или че е най-безопасното, или най-евтиното. В някакъв момент, когато почваш да преследваш най-ниската цена, неминуемо отиваш вече в много евтините продукти с много съмнително качество.“ Това коментира в ефира на bTV Radio доктор Петьо Брезоев, лекар-дерматолог от Александровска болница, по повод случаите на усложнения след поставяне на ботокс. През последните дни стана ясно, че жената, която е извършвала процедурите няма медицинско обазование, а продуктът е купен в чужбина.

Д-р Брезоев обясни какво трябва да знаят хората, преди да се подложат на процедури с ботулинов токсин.

„Ботокс е търговско име на медикамент, който включва ботулинов токсин. Всъщност каква е идеята на поставяне на ботулинов токсин – да блокирате нерва, който кара даден мускул да се съкрати, в резултат на което този мускул се отпуска тайно, и най-вече това, което вече е на лицевата мускулатура, която в резултат на своята прекомерна дейност набръчква лицето ни, когато ние релаксираме тази мускулатура, съответно тези бръчки изчезват. В резултат на което и мъже, и жени на различна възраст искат да намалят тези бръчки, за да придобият един по-добър вид на лицата си, прибягват до тази манипулация. Този ботулинов токсин както показва името му е токсин, но аз искам да обърна внимание на следното нещо – законът не регламентира само ботулиновия токсин с различните имена, с които се предлага по света, той регламентира какво представлява инвазивна процедура. Когато имаме манипулация, която нарушава телесните повърхности, тоест след като ще пробием кожата с игла, след като ще инжектираме нещо в някаква тъкан, без значение дали е на лицето, дали е на устата, дали е в устната кухина и т.н., що имаме нарушение на телесната повърхност, това се дефинира като инвазивна медицинска процедура и това се изпълнява от лекари. Идеята на това нещо е, че медицинските специалисти в техния курс на обучение знаят какви правила да спазват, така че да намалим риска от нежелани реакции, от инфекции, от възпаление на тези тъкани. В курса на обучение студентите по медицина учат 4 семестъра анатомия, това са 2 години, много тежък изпит, те учат какво има под повърхността на кожата, защото някой път идеята ни е, че всеки може да убоде кожата, защото тя е лесно достъпна, но ако ти не си наясно какво има под тази кожа отдолу, колко жизненоважни структури има, които ти би могъл да засегнеш, това също има голямо значение. Лекарите са медицинските специалисти, които могат да изпълняват такъв тип инвазивни медицински процедури, а поставянето на ботулинов токсин, независимо, че е за естетични цели, той е медикамент и се поставя с инжекционна техника, така че той не прави изключение.“, посочи д-р Брезоев.

„Медицинската професия е професия, която може да се практикува едва след като получиш лиценз за нея. Тоест ти трябва да получиш завършено медицинско образование и да си положил държавните изпити. Съответно да получиш твоето свидетелство за това, че си медицински специалист и удостоверението за специалност и всъщност всички български лекари законово са членове на Българския лекарски съюз. Най-простото нещо е ако знаете двете имена на конкретния човек, или да му поискате уникалния идентификационен номер, защото не може да имате УИН и да не сте лекар. Българският лекарски съюз дава УИН номерата, това е регистърът на нашите лекари. Най-простото е отделният любопитен човек, който иска да види съответния лекар каква специалност има, просто му пишете имената в сайта на БЛС, там има секция медицински специалисти, тя е разделена по градове, но може и в национален мащаб да се търси, пишете моите имена - Петьо Брезоев и там излиза – лекар с призната специалност дерматология и венерология. Така че на практика всички медицински специалисти в България са членове на БЛС и съответно те са в регистъра на БЛС. Най-простичко е, ако се чудите този, при който отивате или чиято реклама сте видели, да направите тази справка и да намерите името. Ако тази жена, за която вие говорите, не фигурира там, това означава, че няма лиценз да практикува лекарска професия в България. Второто нещо – Законът за лечебните заведения много ясно регламентира къде осъществяваме своята дейност. Ние имаме болнични лечебни заведения, имаме лечебни заведения за извънболнична помощ. По-голямата част от частните дерматологични и естетични практики са регистрирани като извънболнични лечебни заведения и съответно тези лечебни заведения също подлежат на регистрация и лицензиране. Разбира се има и изключения – когато в момент на спешност или бърза помощ вие можете да направите манипулации и в дома на пациента, но това се предполага, че е по изключение при животозастрашаващи обстоятелства, а не както поставянето на ботулинов токсин за естетични цели. Така че нещата са много прости. Въпросът е – аз продължавам да се изумявам как човек може да е толкова лековерен и да отиде в нечия кухня, за да му бъде направена инвазивна процедура, защото някой път може да има доста неприятни усложнения.“, каза още д-р Брезоев.

Цялото интервю с д-р Петьо Брезоев можете да чуете на звуковия файл.