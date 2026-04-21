„Една голяма част от човешко поведение, да не кажа по-голямата, далеч не е рационална. Ние не сме рационални същества, както предвижда логиката. Психолозите отдавна говорим за това, не само в ежедневието, но и в тези решения влияят ситуативни фактори или междуличностни, защото хората си влияят един на друг в разговори, в комуникация, в участие. Бих казал, че около 25% близо, поне така докладват агенциите, които имат емпирични данни, поне 25% от избирателите са взели тези решения преди изборите, дори част от тях в самия ден. Това не е изключително български феномен, има го и в други изследвания извън България. Това е поради фактори като например социологическите изследвания – хората се влияят и искат да актуализират своя избор, много от нещата зависят и от поведението на самите кандидати, от начина, по който се обърнаха към хората. Това е комплекс от фактори, които влияят на отделните хора. Колкото и висока да изглежда избирателната активност, 50% от електоратът не участва, което означава, че не припознава силните за свои представители.“ Това каза в ефира на bTV Radio д-р Пламен Димитров, клиничен и организационен психолог, по повод данните, че голяма част от избирателите са решили за кого да гласуват в последните дни преди изборите и в деня на вота.

„Има много фактори, които влияят върху решенията и действията на избирателите и е бих казал непрепоръчително, да се генерализира и да се свежда всичко до един от тях. Има недоволство от политическата класа и очакване, разбира се, за промени. Този път имаше по-високо ниво на участие, друг е въпросът, че отново се разпиляха гласове. Ние знаем с екипа, с който аз работя, че и част от досега негласувалите, този път са участвали. Много фактори влияят върху избора и най-вече това означава, че натоварените с толкова много власт, този мощен мандат, към тях са отправени много очаквания, нужди на хората, от много социални групи и от това можем да очакваме и едно активно наблюдение на действията, още от първия момент, в който този мандат влезе в действие. Реално погледнато, икономическият фактор винаги играе огромна роля, друг е въпросът какво точно се очаква от различни групи избиратели. Това е сложна многопластова картина, има различни групи интереси и центрове на влияние. Когато имаш много власт, имаш и много отговорност.“, каза още д-р Пламен Димитров.

Целия разговор за психологията на изборите можете да чуете на следващия звуков файл.