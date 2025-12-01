„Очевидно хората са чувствителни и много от изказванията и това, което се вижда в разговорите между тях, стои тревожността, усещанията за несигурност и неудовлетвореност, това, което обединява, въпреки различията между хора, партии, организации и групи в този момент. Младите хора от поколението Z са най-искрени и автентични, защото преживяват неща, които нямат предистория, виждат факти и поведения, които не са приемливи и създават това усещане за нежелана реалност. Те са бързо информиращи се, не са обременени с разочарования и се надяват да постигнат по-добро въздействие. Това е характеристика на всички млади хора, те изразяват по-ясно и емоционално всички настроения.“ Това каза в ефира на bTV Radio психологът д-р Пламен Димитров по повод протестите в страната.

