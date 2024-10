42% от младежите на възраст 15-19 години са изложени на висок риск от алкохолна зависимост. А най-големият страх на младите са финансовите проблеми. Данните са от проучване, на тема "Младите хора в България - ментални рискове, предизвикателства и перспективи“. То е направено по поръчка на Сдружение "Мрежа за развитие на личността и талантите". Проведено е с помощта на агенция Тренд сред 800 младежи на възраст от 15 до 29 години в периода 9-16 септември, чрез пряко полу стандартизирано интервю лице в лице.

„Въпросът е отдавна поставен и данните само потвърждават тези тенденции. 37% споделят, че са имали или имат в момента зависимост от алкохол, една четвърт пушат и то редовно, 15% имат хранителни затруднения, пристрастяване, преяждане, много сладко, енергийни напитки. Имаме цели 15-16 процента вече зависими от хазарт, залози и редовни кредити, които трудно изплащат. Марихуаната се счита за нещо обичайно, 7% я употребяват и смятат, че тя не е сред наркотичните вещества, психоактивните, и има и други проблеми. Употребяват се много медикаменти, райски газ, балони, стимуланти, стероиди. Това означава, че зависимостите са един от централните проблеми на младите хора между 15 и 19 години и след това от 20 до 29.“ Това каза в ефира на bTV Radio доктор Пламен Димитров, клиничен и организационен психолог.

“Зависимите хора, не само най-младите, но те са в най-голям риск, тъй като в началото на тази спирала надолу има риск да си увредят сериозно здравето, което да се отрази на развитието и реализацията им. Какво ги кара – всякакви форми на зависимост са опит за болкоуспокояване. Боли ги и много страдат. Търсят успокоение с избягването на реалните проблеми, и решаването им по конструктивен начин, чрез заместващи удоволствия и забрава.”, коментира още д-р Димитров.

