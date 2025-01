“За съжаление част от хората приемат четвърти стадий на рак като обричащ, но много зависи какъв е хистологичния тип на тумора, кой е органът който е засегнат от метастатичното заболяване, дали метастазите са 5, дали са 10, дали за безброй, дали е засегнат мозъка, дали са засегнати само костите” Това каза в ефира на bTV Radio водещият онколог д-р Росица Кръстева - началник на центъра в МБАЛ “Уни Хоспитал” и част от екипа на Медицински център “Уни Хоспитал” - София. “В четвърти стадий прилагаме системното лечение - химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия. Така, че четвърти стадий не винаги е свързан с тази безнадеждност и обреченост, с която хората са свикнали”, допълни тя. Как се лекува рак на белия дроб и панкреаса, кога е полезно пациентите да потърсят второ мнение и как могат да го направят? Чуйте интервюто с д-р Росица Кръстева пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio.

