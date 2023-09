Часове след отстраняването му като директор на АГ болница Шейново с решение на Столичния общинския съвет и назначаване временно на поста на д-р Таня Андреева, д-р Румен Велев коментира в ефира на bTV Radio, че начинът, по който е отстранен е изключително скандален.

„Някакво логично обяснение за това нямам, освен това да бъде някаква политическа поръчка, защото всичко това, което се случи, начинът, по който се случи е изключително скандален и бих казал, дори с криминални елементи. Имам предвид това, че се оказа, че не само процедурата е нарушена, оказа се, че протоколите са манипулирани, фалшифицирани и те затова не ми се показват, не се показват и на никой. От тези протоколи щеше да се види, че аз съм единственият кандидат за директор, получил съм оценка много по-висока тази, която беше изписана в първия доклад, а д-р Таня Андреева се беше кандидатирала за член на Борда на директорите и тя има по-ниска оценка от моята и мисля, че и от единия от членовете на Съвета на директорите. Всичко това показва, че това нещо не може да бъде направено просто ей така. Днешното решение е продължение на първия етап, с който се цели да се заобиколи законът, защото първото решение ако си спомняте, аз го блокирах в съда и д-р Андреева не беше вписана. Сега по този начин се опитват това нещо да бъде заобиколено и тя да се впише като директор. Защо точно става, пак ще ви кажа, че за мен отговорът е догадка. Освен това аз съм изключително силно възмутен от всички манипулации и лъжи, които бяха изречени. Вчера бях на изслушване на здравната комисия, днес нямах възможност да слушам цялото заседание на СОС, но там, където малко хванах, д-р Койчев отново говореше абсолютни лъжи, които могат да се проверят. Имам предвид, че когато ставаше въпрос за това ,че аз съм наследил д-р Андреева, 2011-та година тя стана временно изпълняващ директор, преди да стане министър, 2014-та година, след като я заместих, болницата имаше задължения с по 1 милион лева на година. Днес той каза, че това не било така, а тези задължения били в следствие на делата, които болница Шейново е осъдена да заплати и на лошата организация на работа. На вчерашното изслушване отново г-жа Милка Христова отново спомена, че болницата има много големи проблеми и д-р Андреева има много голям административен опит, и тя трябва да дойде и да поправи нещата в Шейново. Аз не знам какъв административен опит има д-р Таня Андреева, защото да, тя е все още служител на Шейново, но през този период, след като беше министър, тя почти не идваше на работа, защото по-голямата част от времето беше в неплатен отпуск, тя продължава да бъде в неплатен отпуск и сега даже е в болнични, така че лично не съм се убедил в нейния административен опит.“, посочи д-р Велев.

Ако Таня Андреева оглави болницата, д-р Велев не смята да остане като лекар в нея.

„Аз няма да остана в болницата, просто защото с днешното решение принципалът ми каза, че всъщност няма никакво значение какви са били моите качества и моите усилия през целия този период ,в който измъкнахме болницата от 1 милион загуба на година до печалба по 1 милион и стабилизирахме болницата. Това показва едно изключително неуважение към мен и аз не мога да си позволя, не мога да заложа честта и името си, за които съм работил толкова време и да продължа да работя в тази болница. Няма да остана като лекар“, каза д-р Велев.

Д-р Велев ще прецени дали да обжалва решението на СОС за отстраняването му: „Трябва да видим как са формулирани заповедите и след това ще преценим какви шансове може да има един такъв акт.“

„Голямата лъжа е, че болница Шейново има проблеми. Ние сме една от най-добрите общински болници не само в София, но и в цялата страна. Миналата година по резултати болница Шейново беше на второ място в цялата страна след Майчин дом. Миналата година завършихме с 350 000 лева печалба. До този момент, днес имахме заседание на Съвета на директорите и приехме отчета до сега, до август месец, имаме почти 500 хиляди лева печалба. Нещото, заради което ме освобождават е, че аз не съм уведомил принципала за размяната на бебетата, което се случи месец декември. Това беше изтъкнато като основна причина. Точно тогава излезе обявата за конкурса, аз обявих, че ще се явя, самата ми оценка е най-висока от всички оценки, дори от другите болници. Тоест аз до явяването на конкурса и получаването на оценките бях лидер. И изведнъж след това се случва нещо, и нещата се обръщат до степен такава, че аз не само, че трябва да бъда премахнат, трябва да бъда изчегъртан, моето име да не съществува въобще в Шейново и пространството“, каза още д-р Велев пред bTV Radio.

„Миналата седмица министърът на здравеопазването ме смени в Консултативния съвет по АГ към министерството, това са хора, които са национални консултанти, които трябва да имаме много голям клиничен опит. За мен просто тази история е много съмнителна, много тъмна и това, и това, което смятам е, че някой много бързо иска да направи ново CV на д-р Таня Андреева. И това ще се види съвсем скоро, но начинът, по който се подходи към мен, начина, по който пренебрегнаха тази подкрепа – д-р Койчев има наглостта да каже, че аз съм организирал тези протести. Вие сте били на протестите на Шейново, аз не присъствам на тези протести, нямам никакво отношение към тях, искам да благодаря на всички колеги, които ме подкрепиха, както и на десетките стотици мейли, които получаваме. Това е изключително скандално и аз смятам, че това за голямо съжаление може да се отрази много тежко за болницата, защото голяма част от колегите са крайно разочаровани от неуважението, което столичният принципал показа към най-добрата си болница“, допълни още той.

Д-р Велев не се е чувал с д-р Таня Андреева през дните, в които тече скандалът, но посочи, че тя с нищо не е показвала, че има амбиции да ръководи болницата.

