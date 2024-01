„Много от частните болници са същевременно собственост и на фирми на едни и същи лица, които имат дистрибуторски фирми и по този начин тази свръх печалба, която се генерира, остава в едно и също лице – в болницата. Тоест болницата е заинтересована да купува на висока цена. Дори там, където не можем да видим ясна връзка между дистрибутор и болница, остават много сериозните подозрения, че след това тези средства, които се генерират, и те са в десетки пъти повече от другите болници, се разпределят, тоест има изключително силен финансов стимул – толкова силен, че самата здравна каса го определи миналата година в размер на 100 милиона лева годишно. 100 млн.годишно са достатъчен аргумент да се брани с всички сили тази система, но тези пари биха могли да бъдат дадени за здраве, хората да получават по-качествени и по-евтини услуги, а не да пълним джобовете на шепа хора, които като говорим за частни болници не включваме всички частни болници, а част от тях, които работят с тези скъпо струващи лекарства от здравната каса.“ Това каза в ефира на bTV Radio д-р Стефан Константинов, бивш здравен министър и бивш изпълнителен директор на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология. Разследване на bTV показа, че едни и същи онколекарства стигат до болниците на различни цени и понякога разликата в цените е 14-15, до 28 пъти, и така се изразходват неефективно 100 милиона лева годишно, като най-скъпо са купували лекарства частните болници. Здравният министър професор Христо Хинков вчера обясни в предаването „Защо господин министър“ пред Жени Марчева, че разликите в цените се дължат на лобизъм и на това, че парламентът не приема поправки, с които и частните болници да провеждат обществени поръчки и да се направи необходимото, за да се намали цената на лекарствата, за които после плаща здравната каса.

„Решението е много просто – ние го имахме, то действа 2 години, то се нарича Централизиран електронен търг за лекарства, където се провежда, определят се цените, и се казва – това е максималната цена ,на която здравната каса ще заплаща и оттам насетне болниците ще трябва да се съобразяват с нея. Това нещо беше направено 2020-та година при министър Кирил Ананиев, и искам да ви кажа, че само от този търг бяха спестени 57 милиона лева на здравната каса. От едната страна сложете 57 милиона спестени, от другата страна сега имаме 100 милиона загубени, веднага ще разберете за какво става въпрос. Лечебните заведения, независимо дали са държавни ,частни, общински, трябва да оперират при еднакви условия, защото така е по закон, защото тези лечебни заведения работят при едни и същи условия. Когато казваме държавни болници, не трябва да разбирате, че държавата им плаща, дава заплати на персонала, за да работят, те са при абсолютно същите условия като частните – всичко зависи от това колко хора ще ги предпочетат и колко ще отидат да се лекуват. Когато на едно лечебно заведение ти плащаш една сума, а на другото плащаш двойно повече пари, естествено, че то много лесно ще направи условията по-атрактивни за пациентите, ще привлече повече специалисти, един допълнителен аспект повече виждам – нелоялна конкуренция, която поражда. Решението трябва да бъде, че всеки, който работи със здравната каса трябва да работи на едни и същи цени като първа стъпка и второто – трябва да бъде направено така, че тези цени да са най-ниските. Това без търг, без такава процедура не се постига.“, каза още Стефан Константинов.

